Лизинг автомобилей VGV в CARCADE с корпоративными скидками до 190 тыс. рублей

Компания CARCADE принимает заявки на финансирование автомобилей марки VGV в рамках сотрудничества с официальным импортёром бренда — компанией ООО "Мотор-Плейс". Предложение действует на договоры, заключенные до 31 марта 2025 года.

Специальная программа предоставляет возможность воспользоваться корпоративными скидками, которые распространяются на весь модельный ряд VGV при оформлении автомобиля в лизинг юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. Размер выгоды зависит от модели и комплектации транспортного средства: так, например, на U70PRO в комплектации Comfort 5S распространяется скидка — 160 тыс. рублей, а кроссовер U75PLUS в модификации Premium 7S доступен с выгодой в размере 190 тыс. рублей. Скидки распространяются только на новые ТС в наличии, либо в поставке через партнёра специальной программы. Корпоративная преференция учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт снижает расчёт стоимости полиса Каско.

Модели VGV — это вместительные среднеразмерные пяти- и семиместные кроссоверы длиной более 4800 мм. Двигатели VGV разработаны с применением современных инженерных технологий и сочетают в себе инновации и надёжность, а дорожные ассистенты и мультимедийная система дарят водителю комфорт и уверенность.

В рамках договора на новый автомобиль VGV клиентам компании доступны дополнительные продукты: сервис круглосуточной автопомощи на дорогах, скидки по топливной программе, регистрация ТС в ГИБДД. Исходя из запроса клиента, финансовые консультанты CARCADE помогут с подбором модели в подходящей модификации в любом регионе России. CARCADE финансирует приобретение всех транспортных средств на индивидуальных условиях: возможность настройки графика платежей под бизнес клиента с включением страховых продуктов в график лизинга, без ограничения по количеству единиц автомобилей и без лимита финансирования на одно юридическое лицо.

Для получения коммерческого предложения и за подбором автомобиля обращайтесь к персональному менеджеру, оставляйте заявку на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.