НОВИКОМ открыл гарантийную линию Национальной службе санитарной авиации

Дочерний банк Госкорпорации Ростех открыл гарантийную линию на 1 млрд рублей Национальной службе санитарной авиации (НССА). Соглашение предусматривает выдачу банковских гарантий, обеспечивающих обязательства по участию в тендерах и конкурсах, исполнение обязательств по контракту и возврату аванса.

Банковские гарантии, предоставляемые банком НОВИКОМ, выступают обеспечением по контрактам на выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, которые НССА заключает с медицинскими учреждениями страны. Открытие лимита позволит службе оперативно получать необходимые документы для участия в тендерах и заключения новых договоров. В целом, это поможет НССА расширить свое присутствие в регионах России.

"В начале 2024 года на самом высоком уровне была поставлена цель по наращиванию парка санитарной авиации России и расширению ее территориального охвата. И сегодня НССА, входящая в Госкорпорацию Ростех, в целях выполнения этого поручения активно масштабирует свою деятельность: наращивает парк вертолетов и увеличивает географию присутствия. Банк рад предложить свои компетенции для успешного решения стоящих перед службой задач", — сказал старший вице-президент банка НОВИКОМ Саид Аминов.

Национальная служба санитарной авиации Госкорпорации Ростех была создана в 2018 году. НССА оказывает круглосуточную медико-авиационную помощь населению в экстренных ситуациях. На данный момент это самая масштабная в России служба в сфере санавиации: она представлена в более 50 регионах страны, в парке НССА 76 вертолетов. За шесть лет вертолеты НССА выполнили почти 40 тыс. вылетов и спасли свыше 42 тыс. пациентов, в том числе около 6 тыс. детей и более 3 тыс. младенцев.