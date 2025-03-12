Россияне отметили 8 марта 1,5 миллионами покупок с "улыбкой"

На Международный женский день жители России установили рекорд по количеству транзакций с помощью оплаты улыбкой. Всего было совершено 484,7 тыс. транзакций 8 марта, а за два дня до праздника, 6 и 7 марта, число операций достигло 1 миллиона.

Особенно активно биометрия использовалась в ресторанах и кафе, где 58,5 тыс. счетов на сумму 55,7 млн руб. были оплачены именно таким способом. Более тысячи транзакций на 884 тыс. руб. прошло в кинотеатрах, а цветы, которые традиционно дарят на 8 марта, покупались с применением биометрии 8,7 тыс. раз. Накануне праздника, 7 марта, коллеги поздравляли друг друга цветами, оформив покупку через биометрию почти 10 тыс. раз. Общая сумма затрат на цветы превысила 50 млн рублей.

Среди наиболее дорогих подарков, оплаченных "улыбкой" в период с 1 по 7 марта, — ювелирные изделия стоимостью 545 тыс. рублей, приобретённые в ЦУМе, набор косметики и парфюмерии на сумму 320 тыс. рублей в сети "Золотое Яблоко", а также отдых в SPA-комплексе, который обошёлся покупателю в 112 тыс. рублей.

Таким образом, 8 марта оказалось значительно популярнее Дня святого Валентина по числу покупок, сделанных с помощью биометрии. Если 14 февраля такие операции составили чуть больше 100 тыс., то на 8 марта и в канун праздника этот показатель превысил 1,4 млн.

За 2024 год сервисом "оплата улыбкой" воспользовались более 2 миллионов россиян.