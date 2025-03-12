Потерявшийся в Чапаевске подросток найден

Полицейские в Чапаевске разыскали несовершеннолетнего, который ушел из дома в неизвестном направлении, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
"Установлено, что в отношении юноши противоправные действия не совершались — он гулял по городу. В настоящее время подросток передан законным представителям, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего", - уточняется в сообщении.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.