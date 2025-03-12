Потерявшийся в Чапаевске подросток найден

Полицейские в Чапаевске разыскали несовершеннолетнего, который ушел из дома в неизвестном направлении, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

"Установлено, что в отношении юноши противоправные действия не совершались — он гулял по городу. В настоящее время подросток передан законным представителям, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего", - уточняется в сообщении.