Полиция Сызрани разыскивает очевидцев январского ДТП с погибшим

Сотрудники полиции устанавливают очевидцев ДТП, которое произошло 3 января 2025 года на ул. Кирпичной в Сызрани, рядом со старым городским кладбищем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В ДТП погиб 37-летний мужчина, который управлял LADA Granta. В районе дома по ул. Кирпичной, 52 он съехал в овраг и разбился насмерть.

"Уважаемые жители и гости Самарской области! Если вы располагаете какой-либо информацией об указанном ДТП обратитесь в ближайший отдел полиции или к сотрудникам следственного управления МУ МВД России "Сызранское" по телефонам 8(8464)35-50-79, 8(993)460-23-03 или 102", — отмечается в сообщении.