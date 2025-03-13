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Страхование Финансы

Названы самые аварийные улицы Самары

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области на столицу региона приходится 58% заявлений, полученных "Росгосстрахом" в прошлом году от клиентов с полисами ОСАГО после дорожно-транспортных происшествий. Основываясь на статистике урегулирования убытков по "автогражданке", страховая компания и финансовый маркетплейс "Сравни" определили, на каких улицах Самары больше вероятность стать участником ДТП.

Так, чаще всего в прошлом году автомобилисты Самары заявляли об авариях на Московском шоссе (8,2% обращений по полисам ОСАГО). За ним следуют пр. Кирова (4,3%) и ул. Ново-Садовая (3,9%).

В топ-10 также вошли ул. Советской Армии (2,7% заявлений), ул. Старая Загора (2,4%), ул. Гагарина (2,3%), Южное шоссе (2,1%), ул. Авроры и пр. Карла Маркса (по 1,9%), а также ул. XXII партсъезда (1,7%).

Сегодня 43,5% страховых случаев по "автогражданке" проходят через онлайн урегулирование, а до конца года страховщик собирается довести этот показатель до 70%. 

По данным финансового маркетплейса "Сравни", в 2024 г. количество продаж полисов ОСАГО в Самарской области выросло на 32% по сравнению с 2023 годом. При этом средняя цена такого полиса по итогам 2024 г. составила 6395 рублей. Чаще всего автомобилисты в регионе оформляли полис для управления ВАЗ, Kia и Hyundai.

В январе–феврале 2025 г. эксперты "Сравни" фиксируют увеличение объема продаж полисов ОСАГО на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

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