Тольяттинские полицейские разбираются в инциденте с погибшей собакой

В Тольяттинские правоохранители начали проверку из-за сообщения о жестоком обращении с собакой. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее местный житель заявил в полицию о ненадлежащем обращении с животным, которое, предположительно, привело к гибели. Труп собаки направили на экспертизу. Стражи порядка изъяли видеозаписи, осмотрели место происшествия, ищут возможных участником и свидетелей инцидента.

Информацию о происшествии или его участниках можно сообщить по телефону 8(8482) 934005, 8(8482)391051 или 102.