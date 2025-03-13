Тольяттинские полицейские разбираются в инциденте с погибшей собакой

В Тольяттинские правоохранители начали проверку из-за сообщения о жестоком обращении с собакой. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Ранее местный житель заявил в полицию о ненадлежащем обращении с животным, которое, предположительно, привело к гибели. Труп собаки направили на экспертизу. Стражи порядка изъяли видеозаписи, осмотрели место происшествия, ищут возможных участником и свидетелей инцидента.
Информацию о происшествии или его участниках можно сообщить по телефону 8(8482) 934005, 8(8482)391051 или 102.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы