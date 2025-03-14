Перевозчик рассказал, как ускорить автобусы на главных магистралях Самары

Более оперативные передвижения автобусов по главным магистралям Самары — Московскому шоссе и Ново-Садовой — можно обеспечить за счет введения реверсивного движения. Об этом на сессии, посвященной теме совершенствования транспортной инфраструктуры, которую провели в рамках разработки разработки стратегии социально-экономического развития города до 2036 года, заявил директор "СамараАвтоГаз" Александр Кочерыгин. Компания обслуживает большинство муниципальных маршрутов.
"Есть реальная проблема. На Московском шоссе выделенные полосы есть только на участке от Мехзавода до пр. Кирова. Там автобусы двигаются оперативно. Но после пр. Кирова весь транспорт встает в горлышко. На 67-й маршрут мы выпустили 45 автобусов. Однако все они балансируются в одном месте, стоят в пробках. Я еще в 2023 г. предлагал хотя бы попробовать решить этот вопрос реверсивным движением. Но пока меры не приняты", — сказал Александр Кочерыгин.
По его мнению, реверсивное движение нужно организовать таким образом, чтобы в утренние часы был обеспечен максимально возможный пропуск транспорта из спальных районов в центр города, а в вечернее время — наоборот.
Стратегию социально-экономического развития Самары разрабатывают при участии Финансового университета при Правительстве РФ. Сейчас процесс находится на этапе сбора предложений, в том числе от жителей города. Сессии проводят и по другим темам — посмотрите расписание. Также планируется провести обсуждения в каждом районе города.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????