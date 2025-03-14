Перевозчик рассказал, как ускорить автобусы на главных магистралях Самары

Более оперативные передвижения автобусов по главным магистралям Самары — Московскому шоссе и Ново-Садовой — можно обеспечить за счет введения реверсивного движения. Об этом на сессии, посвященной теме совершенствования транспортной инфраструктуры, которую провели в рамках разработки разработки стратегии социально-экономического развития города до 2036 года, заявил директор "СамараАвтоГаз" Александр Кочерыгин. Компания обслуживает большинство муниципальных маршрутов.

"Есть реальная проблема. На Московском шоссе выделенные полосы есть только на участке от Мехзавода до пр. Кирова. Там автобусы двигаются оперативно. Но после пр. Кирова весь транспорт встает в горлышко. На 67-й маршрут мы выпустили 45 автобусов. Однако все они балансируются в одном месте, стоят в пробках. Я еще в 2023 г. предлагал хотя бы попробовать решить этот вопрос реверсивным движением. Но пока меры не приняты", — сказал Александр Кочерыгин.

По его мнению, реверсивное движение нужно организовать таким образом, чтобы в утренние часы был обеспечен максимально возможный пропуск транспорта из спальных районов в центр города, а в вечернее время — наоборот.

Стратегию социально-экономического развития Самары разрабатывают при участии Финансового университета при Правительстве РФ. Сейчас процесс находится на этапе сбора предложений, в том числе от жителей города. Сессии проводят и по другим темам — посмотрите расписание. Также планируется провести обсуждения в каждом районе города.