Герой России Максим Девятов выступит на молодежном патриотическом форуме Знание.Герои в Новокуйбышевске

21 марта на площадке Новокуйбышевского нефтехимического техникума состоится молодежный патриотический форум Знание.Герои. Участников форума ожидает насыщенная программа: панельная дискуссия, выступления волонтеров СВО, интерактивные форматы, мастер-классы и многое другое.
В преддверии 80-летия Великой Победы форум "Знание. Герои" Российского общества "Знание" станет важным событием, призванным напомнить о мужестве, стойкости и единстве народа в борьбе за свободу и мир. 2025 год президентом Российской Федерации Владимиром Путиным объявлен в России Годом защитника Отечества, что придает особую значимость форуму. Это год, когда вся страна вспоминает не только героев прошлого, но и чествует современных защитников Родины, продолжающих традиции мужества и самоотверженности.
Форум в Самарской области откроет панельная дискуссия "СВОи герои: кто сейчас защищает нашу страну". Герой России Максим Девятов поделится своим жизненным и боевым опытом, расскажет о качествах, которые пригодились ему при выполнении поставленных задач.
Заместитель директора Самарского областного вещательного агентства, журналист, автор спецрепортажей из зоны проведения СВО, лектор Общества "Знание" Татьяна Потоцкая расскажет о людях, которые по долгу службы, зову сердца или в силу обстоятельств оказались в эпицентре трагических событий. Это эксклюзивные интервью, уникальные кадры и истории добровольцев, которые еще недавно, в гражданской жизни, были просто мирными жителями.
Лекцию-концерт "Роль творчества в зоне СВО" и творческую сессию "Фронтовые песни и их значение для бойцов СВО" проведет руководитель военно-патриотических проектов АНО "Офицеры Самарской области", волонтер, поэт, исполнитель песен, лектор Российского общества "Знание" Михаил Чудаков.
Вместе с артистом-волонтером участники форума исполнят знакомые песни военных лет и новые тексты, сюжеты которых он черпает из поездок в зону СВО. Участников форума ждет музыкально-поэтическое путешествие в Новороссию, в Донецк, в Луганск, в Мариуполь, позволяющее почувствовать сопричастность к историческим событиям страны.
Кроме того, на площадке форума пройдет интерактивная лекция "Современное военное оружие", мастер-классы по плетению маскировочных сетей, изготовлению окопных свечей, сублимированного питания, сухого душа, оказанию первой помощи, сборке-разборке оружия.
Начало форума: в 11:00 (сбор и регистрация участников начинается в 10:00).
Место проведения: Самарская область, Новокуйбышевск, ул. Кирова, 4.
Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте Российского общества "Знание" по ссылке.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????