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Общество

Герой России Максим Девятов выступит на молодежном патриотическом форуме Знание.Герои в Новокуйбышевске

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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21 марта на площадке Новокуйбышевского нефтехимического техникума состоится молодежный патриотический форум Знание.Герои. Участников форума ожидает насыщенная программа: панельная дискуссия, выступления волонтеров СВО, интерактивные форматы, мастер-классы и многое другое.

Фото: Российское общество "Знание"

В преддверии 80-летия Великой Победы форум "Знание. Герои" Российского общества "Знание" станет важным событием, призванным напомнить о мужестве, стойкости и единстве народа в борьбе за свободу и мир. 2025 год президентом Российской Федерации Владимиром Путиным объявлен в России Годом защитника Отечества, что придает особую значимость форуму. Это год, когда вся страна вспоминает не только героев прошлого, но и чествует современных защитников Родины, продолжающих традиции мужества и самоотверженности.

Форум в Самарской области откроет панельная дискуссия "СВОи герои: кто сейчас защищает нашу страну". Герой России Максим Девятов поделится своим жизненным и боевым опытом, расскажет о качествах, которые пригодились ему при выполнении поставленных задач.

Заместитель директора Самарского областного вещательного агентства, журналист, автор спецрепортажей из зоны проведения СВО, лектор Общества "Знание" Татьяна Потоцкая расскажет о людях, которые по долгу службы, зову сердца или в силу обстоятельств оказались в эпицентре трагических событий. Это эксклюзивные интервью, уникальные кадры и истории добровольцев, которые еще недавно, в гражданской жизни, были просто мирными жителями.

Лекцию-концерт "Роль творчества в зоне СВО" и творческую сессию "Фронтовые песни и их значение для бойцов СВО" проведет руководитель военно-патриотических проектов АНО "Офицеры Самарской области", волонтер, поэт, исполнитель песен, лектор Российского общества "Знание" Михаил Чудаков.

Вместе с артистом-волонтером участники форума исполнят знакомые песни военных лет и новые тексты, сюжеты которых он черпает из поездок в зону СВО. Участников форума ждет музыкально-поэтическое путешествие в Новороссию, в Донецк, в Луганск, в Мариуполь, позволяющее почувствовать сопричастность к историческим событиям страны.

Кроме того, на площадке форума пройдет интерактивная лекция "Современное военное оружие", мастер-классы по плетению маскировочных сетей, изготовлению окопных свечей, сублимированного питания, сухого душа, оказанию первой помощи, сборке-разборке оружия.

Начало форума: в 11:00 (сбор и регистрация участников начинается в 10:00).
Место проведения: Самарская область, Новокуйбышевск, ул. Кирова, 4.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте Российского общества "Знание" по ссылке.

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