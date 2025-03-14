НОВИКОМ наградили за вклад в развитие индустриального потенциала Дальнего Востока

Дочерний банк Госкорпорации Ростех получил награду премии "За развитие Дальнего Востока и Арктики". НОВИКОМ отметили за поддержку индустриального потенциала региона. Церемония награждения прошла в рамках Х юбилейной международной конференции "Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие", где банк также выступил партнером круглого стола.

Награды премии лауреатам вручил первый заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов. Почетный диплом в номинации "За вклад в развитие индустриального потенциала региона" получил старший вице-президент НОВИКОМа Саид Аминов.

Банк давно и плотно сотрудничает с крупными промышленными предприятиями Дальнего Востока. Среди них предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина и Производственный центр ПАО "Яковлев"), холдинга "Вертолеты России" (Арсеньевская авиационная компания "Прогресс") и другие производители. В рамках сотрудничества НОВИКОМ помогает партнерам решать поставленные перед ними задачи по развитию транспортной инфраструктуры региона и реализации проектов по производству приоритетной продукции.

Помимо этого, сотрудники некоторых предприятий Дальнего Востока являются зарплатными клиентами НОВИКОМа. Предоставляя доступ к своим выгодным вкладам, кредитам и программам лояльности, банк Ростеха вносит вклад в укрепление кадрового состава промышленности региона.

С начала прошлого года НОВИКОМ принимает заявки по программе "Дальневосточная ипотека" от работников предприятий ОПК вне зависимости от возраста и семейного положения. В феврале 2025 года условия банка по этой программе были признаны лучшими на рынке по версии портала Выбери.ру.

В рамках конференции "Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие" НОВИКОМ выступил партнером круглого стола "Формирование транспортной инфраструктуры как залог устойчивого развития регионов Дальнего Востока и Арктики". Участники дискуссии обсудили создание единой транспортной инфраструктуры для Дальнего Востока и Арктики и реализацию Плана развития Северного морского пути на период до 2035 года. Также в рамках круглого стола были затронуты темы импортозамещения в судостроении, развития железнодорожной сети и нового воздушного, морского и наземного транспорта.

"Дальний Восток и Арктика — уникальные территории нашей страны, богатые природными ресурсами. Развитие этих регионов — одна из ключевых задач, определенных государством на ближайшие годы. Для этого необходимо совершенствовать транспортную инфраструктуру, Северный морской путь, укреплять кадровый состав предприятий. И НОВИКОМ горд принимать участие в этой масштабной и безусловно важной деятельности. Мы готовы предлагать свои компетенции для решения самых амбициозных задач", — заявил старший вице-президент НОВИКОМа Саид Аминов.