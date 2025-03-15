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Преступления Происшествия

Мошенники-"полицейские" выманили более 1 млн рублей у жительницы Самары

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В отдел полиции Самарской области обратилась 28-летняя местная жительница с заявлением о хищении 1,16 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Женщине позвонила неизвестная, представившись сотрудником правоохранительных органов и убедила, что по ее доверенности преступник получил кредит и направил деньги на финансирование ВСУ.

Собеседница уверяла: "Чтобы не стать сообщницей и поймать преступника, обязательно нужно исчерпать кредитную историю, и посоветовала оформить микрозаймы для более быстрого сбора суммы".

Все затраты после "спецоперации" ей обещали вернуть. Средства в размере 1 160 000 рублей необходимо срочно перевести на безопасный счет.

Девушка перевела деньги по названным реквизитам. Спустя несколько часов она поняла, что стала жертвой обмана.

Возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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