Мошенники-"полицейские" выманили более 1 млн рублей у жительницы Самары

В отдел полиции Самарской области обратилась 28-летняя местная жительница с заявлением о хищении 1,16 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Женщине позвонила неизвестная, представившись сотрудником правоохранительных органов и убедила, что по ее доверенности преступник получил кредит и направил деньги на финансирование ВСУ.

Собеседница уверяла: "Чтобы не стать сообщницей и поймать преступника, обязательно нужно исчерпать кредитную историю, и посоветовала оформить микрозаймы для более быстрого сбора суммы".

Все затраты после "спецоперации" ей обещали вернуть. Средства в размере 1 160 000 рублей необходимо срочно перевести на безопасный счет.

Девушка перевела деньги по названным реквизитам. Спустя несколько часов она поняла, что стала жертвой обмана.

Возбуждено уголовное дело.