Мошенники-"полицейские" выманили более 1 млн рублей у жительницы Самары

В отдел полиции Самарской области обратилась 28-летняя местная жительница с заявлением о хищении 1,16 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Женщине позвонила неизвестная, представившись сотрудником правоохранительных органов и убедила, что по ее доверенности преступник получил кредит и направил деньги на финансирование ВСУ.
Собеседница уверяла: "Чтобы не стать сообщницей и поймать преступника, обязательно нужно исчерпать кредитную историю, и посоветовала оформить микрозаймы для более быстрого сбора суммы".
Все затраты после "спецоперации" ей обещали вернуть. Средства в размере 1 160 000 рублей необходимо срочно перевести на безопасный счет.
Девушка перевела деньги по названным реквизитам. Спустя несколько часов она поняла, что стала жертвой обмана.
Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы