Полиция Тольятти задержала москвича с 300 граммами наркотиков

На Хрящевском шоссе в Тольятти сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов BMW, но, заметив, что водитель нервничает, решили досмотреть машину. В итоге полицейские нашли мефедрон и гашиш общей массой 328 граммов, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Наркотики были расфасованы в три брикета и лежали в бардачке. Кроме того, в кармане куртки у задержанного также нашли пакет с наркотическим веществом.
Задержанным оказался безработный житель Москвы, зарегистрированный в Ульяновске.Он пояснил, что купил запретные вещества в интернете и планировал разложить "закладки" на территории Московской области.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере". Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пересечения в виде заключения под стражу.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы