Полиция Тольятти задержала москвича с 300 граммами наркотиков

На Хрящевском шоссе в Тольятти сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов BMW, но, заметив, что водитель нервничает, решили досмотреть машину. В итоге полицейские нашли мефедрон и гашиш общей массой 328 граммов, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Наркотики были расфасованы в три брикета и лежали в бардачке. Кроме того, в кармане куртки у задержанного также нашли пакет с наркотическим веществом.

Задержанным оказался безработный житель Москвы, зарегистрированный в Ульяновске.Он пояснил, что купил запретные вещества в интернете и планировал разложить "закладки" на территории Московской области.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере". Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пересечения в виде заключения под стражу.