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Полиция Тольятти задержала москвича с 300 граммами наркотиков Мошенники-"полицейские" выманили более 1 млн рублей у жительницы Самары Пьяный самарец вручную разнес чужой автомобиль, а затем избил владелицу машины и ее дочь Арестован гендиректор хоккейного клуба ЦСК ВВС Юрий Ковтун Директора тольяттинской УК заподозрили в мошенничестве с платежами за тепло

Преступления Происшествия

Полиция Тольятти задержала москвича с 300 граммами наркотиков

ТОЛЬЯТТИ. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На Хрящевском шоссе в Тольятти сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов BMW, но, заметив, что водитель нервничает, решили досмотреть машину. В итоге полицейские нашли мефедрон и гашиш общей массой 328 граммов, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Наркотики были расфасованы в три брикета и лежали в бардачке. Кроме того, в кармане куртки у задержанного также нашли пакет с наркотическим веществом.

Задержанным оказался безработный житель Москвы, зарегистрированный в Ульяновске.Он пояснил, что купил запретные вещества в интернете и планировал разложить "закладки" на территории Московской области.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере". Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пересечения в виде заключения под стражу.

Гид потребителя

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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