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Преступления Происшествия

Сызранец до полусмерти избил собутыльника за то, что тот выпил без него

СЫЗРАНЬ. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани будут судить безработного, ранее судимого местного жителя, подозреваемого в кражах и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В конце октября 2024 г. в полицию Сызрани позвонили медики и сообщили, что к ним госпитализировали 50-летнего сызранца с травмами головы и тела, полученными в ходе бытового конфликта.

Пострадавший рассказал, что во время застолья со знакомым они повздорили, и его 48-летний оппонент, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за умышленное уничтожение чужого имущества, сильно избил его. 

Полицейские задержали подозреваемого. Тот признался и пояснил, что дал приятелю 500 рублей на сигареты и алкоголь, но, когда узнал, что товарищ выпил без него, впал в ярость и избил его.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшему причинен тяжкий вред.

Параллельно полиция выяснила, что нападавший совершил несколько краж. По версии следствия в октябре прошлого года злоумышленник проник в гараж на ул. Образцовская, откуда похитил упаковку минеральной воды, а еще через месяц он же похитил мобильный телефон со стойки в одном из банков, когда сотрудница отвлеклась.

В настоящее время уголовные дела, возбужденные по статьям ч.1 ст. 111 УК РФ, ч.1,2 ст. 158 УК РФ, расследованы, объединены в одно производство и с утвержденным обвинительным заключением в отношении фигуранта направлены в суд для рассмотрения по существу.

Гид потребителя

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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