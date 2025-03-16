Сызранец до полусмерти избил собутыльника за то, что тот выпил без него

В Сызрани будут судить безработного, ранее судимого местного жителя, подозреваемого в кражах и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В конце октября 2024 г. в полицию Сызрани позвонили медики и сообщили, что к ним госпитализировали 50-летнего сызранца с травмами головы и тела, полученными в ходе бытового конфликта.

Пострадавший рассказал, что во время застолья со знакомым они повздорили, и его 48-летний оппонент, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за умышленное уничтожение чужого имущества, сильно избил его.

Полицейские задержали подозреваемого. Тот признался и пояснил, что дал приятелю 500 рублей на сигареты и алкоголь, но, когда узнал, что товарищ выпил без него, впал в ярость и избил его.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшему причинен тяжкий вред.

Параллельно полиция выяснила, что нападавший совершил несколько краж. По версии следствия в октябре прошлого года злоумышленник проник в гараж на ул. Образцовская, откуда похитил упаковку минеральной воды, а еще через месяц он же похитил мобильный телефон со стойки в одном из банков, когда сотрудница отвлеклась.

В настоящее время уголовные дела, возбужденные по статьям ч.1 ст. 111 УК РФ, ч.1,2 ст. 158 УК РФ, расследованы, объединены в одно производство и с утвержденным обвинительным заключением в отношении фигуранта направлены в суд для рассмотрения по существу.