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Доверчивая жительница Самары перевела мошенникам деньги, думая, что помогает своей маме Сызранец до полусмерти избил собутыльника за то, что тот выпил без него Полиция Тольятти задержала москвича с 300 граммами наркотиков Мошенники-"полицейские" выманили более 1 млн рублей у жительницы Самары Пьяный самарец вручную разнес чужой автомобиль, а затем избил владелицу машины и ее дочь

Преступления Происшествия

Доверчивая жительница Самары перевела мошенникам деньги, думая, что помогает своей маме

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Мошенничество с использованием социальной инженерии произошло в семье жительницы Самары. Жертвой обмана стала 22-летняя безработная девушка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В мессенджере девушке пришло сообщение якобы от матери. В переписке женщина просила срочно перевести 35 тыс. рублей. Девушка, не имевшая постоянного источника дохода, честно ответила, что у нее таких средств нет. Однако "мама" проявила настойчивость, предложив взять деньги у будущего мужа.

Прием сработал — девушка перевела указанную сумму на нужный счёт. Дочь не догадалась убедиться в подлинности сообщения и перестраховаться с самого начала и решила позвонить родственнице уже после того, как все произошло. Именно эта проверка и раскрыла всю правду — оказалось, что аккаунт ее матери был взломан, и она уже обзванивает всех знакомых семьи, предупреждая о мошенниках. После произошедшего жительница Самарской области обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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