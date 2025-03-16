Доверчивая жительница Самары перевела мошенникам деньги, думая, что помогает своей маме

Мошенничество с использованием социальной инженерии произошло в семье жительницы Самары. Жертвой обмана стала 22-летняя безработная девушка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В мессенджере девушке пришло сообщение якобы от матери. В переписке женщина просила срочно перевести 35 тыс. рублей. Девушка, не имевшая постоянного источника дохода, честно ответила, что у нее таких средств нет. Однако "мама" проявила настойчивость, предложив взять деньги у будущего мужа.

Прием сработал — девушка перевела указанную сумму на нужный счёт. Дочь не догадалась убедиться в подлинности сообщения и перестраховаться с самого начала и решила позвонить родственнице уже после того, как все произошло. Именно эта проверка и раскрыла всю правду — оказалось, что аккаунт ее матери был взломан, и она уже обзванивает всех знакомых семьи, предупреждая о мошенниках. После произошедшего жительница Самарской области обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.