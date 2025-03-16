16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре произошла ночная потасовка с оружием Доверчивая жительница Самары перевела мошенникам деньги, думая, что помогает своей маме Сызранец до полусмерти избил собутыльника за то, что тот выпил без него Полиция Тольятти задержала москвича с 300 граммами наркотиков Мошенники-"полицейские" выманили более 1 млн рублей у жительницы Самары

Преступления Происшествия

В Самаре произошла ночная потасовка с оружием

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ночь на воскресенье, 16 марта, в Самаре на ул. Мориса Тореза произошел конфликт между несколькими жителями города. В ходе ссоры один из участников применил пневматическое оружие, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Сообщается, что все участники происшествия установлены. Отделом полиции по Железнодорожному району УМВД России по Самаре проводится проверка по данному факту.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе степень тяжести причиненного вреда здоровью пострадавшего и мотивы конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Полиция призывает граждан проявлять сдержанность и решать конфликтные ситуации законным путем, не допуская эскалации насилия.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6