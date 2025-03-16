В Самаре произошла ночная потасовка с оружием

В ночь на воскресенье, 16 марта, в Самаре на ул. Мориса Тореза произошел конфликт между несколькими жителями города. В ходе ссоры один из участников применил пневматическое оружие, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Сообщается, что все участники происшествия установлены. Отделом полиции по Железнодорожному району УМВД России по Самаре проводится проверка по данному факту.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе степень тяжести причиненного вреда здоровью пострадавшего и мотивы конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Полиция призывает граждан проявлять сдержанность и решать конфликтные ситуации законным путем, не допуская эскалации насилия.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы