В Самаре произошла ночная потасовка с оружием

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В ночь на воскресенье, 16 марта, в Самаре на ул. Мориса Тореза произошел конфликт между несколькими жителями города. В ходе ссоры один из участников применил пневматическое оружие, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.