В Тольятти 16 марта был побит 46-летний рекорд по количеству осадков

Погода в Самарской области продолжает устанавливать новые рекорды. В воскресенье, 16 марта, в Тольятти был побит рекорд 46-летней давности по количеству выпавших осадков. Кроме того, отличились Сызрань и Новодевичье.

В Тольятти последний раз 16 марта такое количество осадков выпадало в 1979 году. В текущем году отклонение составило 6,4 мм.

В Сызрани и Новодевичьем настолько дождливо в этот день было в 2018 году. Отклонение в 2025 г. составило 6,1 и 10,8 мм, соответственно.