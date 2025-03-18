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Происшествия

В Пестравском районе закрыли проезд по подтопленному мосту

ПЕСТРАВКА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Пестравском районе на автодороге Пестравка-Мосты-Ломовка-Тепловка из-за паводка произошло затопление низководного искусственного сооружения. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранса.

"В настоящее время проезд по мосту закрыт, установлены дорожные знаки и наливные ограждения. К населенным населенным пунктам Тепловка и Ломовка можно проехать через автодорогу Тяглое озеро — Ломовка", - рассказали в ведомстве.

Напомним, накануне из-за паводка подтопило мост в Кинель-Черкасском районе. Сейчас там отсутствует транспортное сообщение с населенным пунктом, организована пешеходная переправа. 

Ранее сообщалось, что паводок весной 2025 г. угрожает 10 районам Самарской губернии.

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