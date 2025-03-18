В Пестравском районе закрыли проезд по подтопленному мосту

В Пестравском районе на автодороге Пестравка-Мосты-Ломовка-Тепловка из-за паводка произошло затопление низководного искусственного сооружения. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранса.
"В настоящее время проезд по мосту закрыт, установлены дорожные знаки и наливные ограждения. К населенным населенным пунктам Тепловка и Ломовка можно проехать через автодорогу Тяглое озеро — Ломовка", - рассказали в ведомстве.
Напомним, накануне из-за паводка подтопило мост в Кинель-Черкасском районе. Сейчас там отсутствует транспортное сообщение с населенным пунктом, организована пешеходная переправа.
Ранее сообщалось, что паводок весной 2025 г. угрожает 10 районам Самарской губернии.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.