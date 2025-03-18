Нарушивший общественный порядок в Самаре мужчина оказался наркодилером

В феврале ночью возле одного из домов на ул. Калинина в Самаре сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали мужчину, нарушающего общественный порядок. Он отказался предъявлять документы. Задержанного доставили в отдел полиции, где провели личный досмотр и установили его личность.

В присутствии понятых у дебошира было обнаружено пять слепков из гипса и телефон с фотографиями геолокаций 33 тайников-закладок, осмотрев которые, оперуполномоченные изъяли вещества. Согласно экспертизе, в гипсе и тайниках находился эфедрон, общая масса которого составила свыше 43 гр, что законодатель относит к крупному размеру.

Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался. Допрошенный в качестве подозреваемого в преступлении, предусмотренном ст.228.1 УК РФ, отец несовершеннолетнего ребенка сообщил о том, что наркотики не употребляет, а запрещенные вещества приобрел, загипсовал и планировал сбыть, но не смог, так как его заметили и задержали полицейские.

Задержанный помещен под домашний арест. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и дополнительные факты противоправной деятельности подозреваемого.