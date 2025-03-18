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Преступления Происшествия

Нарушивший общественный порядок в Самаре мужчина оказался наркодилером

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В феврале ночью возле одного из домов на ул. Калинина в Самаре сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали мужчину, нарушающего общественный порядок. Он отказался предъявлять документы. Задержанного доставили в отдел полиции, где провели личный досмотр и установили его личность.

В присутствии понятых у дебошира было обнаружено пять слепков из гипса и телефон с фотографиями геолокаций 33 тайников-закладок, осмотрев которые, оперуполномоченные изъяли вещества. Согласно экспертизе, в гипсе и тайниках находился эфедрон, общая масса которого составила свыше 43 гр, что законодатель относит к крупному размеру.

Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался. Допрошенный в качестве подозреваемого в преступлении, предусмотренном ст.228.1 УК РФ, отец несовершеннолетнего ребенка сообщил о том, что наркотики не употребляет, а запрещенные вещества приобрел, загипсовал и планировал сбыть, но не смог, так как его заметили и задержали полицейские.

Задержанный помещен под домашний арест. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и дополнительные факты противоправной деятельности подозреваемого.

Гид потребителя

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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