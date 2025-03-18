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ОТП Банк вошел в тройку лидеров рейтинга лучших кредитов наличными по версии "Выберу.ру"

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ОТП Банк занял 3 место в рейтинге "Лучшие кредиты наличными" по версии аналитического департамента финансового маркетплейса "Выберу.ру". Исследование проводилось на основании анализа предложений 50 крупнейших банков России по объему розничных кредитных портфелей, сообщили в пресс-службе банка.

При составлении рейтинга учитывались ключевые параметры, влияющие на выгоду и удобство кредитных продуктов для клиентов. В частности, экспертами "Выберу.ру" анализировались:

  • Размер процентной ставки и полная стоимость кредита.
  • Сумма ежемесячного платежа, срок кредитования и итоговая переплата.
  • Разница между минимальной и максимальной ставками.
  • Возможность снижения ставки при оформлении страховки.
  • Наличие опции понижения ставки.
  • Возможность оформления кредита онлайн.
  • Требования к подтверждению дохода и количество необходимых документов.
  • Дополнительные сервисы и преимущества.
  • Значимость банка на финансовом рынке

Исследование финансового маркетплейса "Выберу.ру" подтверждает высокую конкурентоспособность кредитных продуктов ОТП Банка и его ориентированность на потребности клиентов, подчеркивают в пресс-службе.

К примеру, "Кредит наличными" позволяет получить сумму до 3 миллионов рублей сроком до 7 лет с процентной ставкой от 13,9% годовых. Оформление кредита возможно как в отделениях банка, так и в онлайн-формате, что делает процесс получения заемных средств быстрым и комфортным.

Гид потребителя

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