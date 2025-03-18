ОТП Банк вошел в тройку лидеров рейтинга лучших кредитов наличными по версии "Выберу.ру"

ОТП Банк занял 3 место в рейтинге "Лучшие кредиты наличными" по версии аналитического департамента финансового маркетплейса "Выберу.ру". Исследование проводилось на основании анализа предложений 50 крупнейших банков России по объему розничных кредитных портфелей, сообщили в пресс-службе банка.
При составлении рейтинга учитывались ключевые параметры, влияющие на выгоду и удобство кредитных продуктов для клиентов. В частности, экспертами "Выберу.ру" анализировались:
- Размер процентной ставки и полная стоимость кредита.
- Сумма ежемесячного платежа, срок кредитования и итоговая переплата.
- Разница между минимальной и максимальной ставками.
- Возможность снижения ставки при оформлении страховки.
- Наличие опции понижения ставки.
- Возможность оформления кредита онлайн.
- Требования к подтверждению дохода и количество необходимых документов.
- Дополнительные сервисы и преимущества.
- Значимость банка на финансовом рынке
Исследование финансового маркетплейса "Выберу.ру" подтверждает высокую конкурентоспособность кредитных продуктов ОТП Банка и его ориентированность на потребности клиентов, подчеркивают в пресс-службе.
К примеру, "Кредит наличными" позволяет получить сумму до 3 миллионов рублей сроком до 7 лет с процентной ставкой от 13,9% годовых. Оформление кредита возможно как в отделениях банка, так и в онлайн-формате, что делает процесс получения заемных средств быстрым и комфортным.
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