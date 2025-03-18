ВТБ: жители 42 регионов России зарегистрировались на Югорский лыжный марафон

Почти 3 тысячи спортсменов из 42 регионов страны, включая олимпийских чемпионов, подали заявки на участие в XII Югорском лыжном марафоне. Среди них больше 300 семей. Самому возрастному лыжнику на момент старта исполнится 81 год, а самому младшему — 9 месяцев: он преодолеет дистанцию вместе с родителями. Соревнования, соорганизатором которых стал ВТБ, пройдут 5 и 6 апреля в Ханты-Мансийске.

На трассы Югорского лыжного марафона выйдут профессионалы и любители, биатлонисты, паралимпийцы, люди с ограниченными возможностями здоровья. Участниками марафона в этом году преимущественно будут мужчины — среди зарегистрированных их 72% в сравнении с 28% женщин. Большинство участников — лыжники из Югры, Свердловской, Тюменской, Томской областей, Пермского края, Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа. Из этих же регионов на марафон приедут лыжники целыми семьями и даже командами.

На стартовой линии в этом году также встретятся представители разных поколений. Самому возрастному участнику на момент старта исполнится 81 год, а самому юному — 9 месяцев, он вдвое младше "рекордсмена" прошлого года. Малыш проедет дистанцию вместе с родителями. Среди зарегистрированных больше всех участников в возрасте 35 — 45 лет, на втором месте группа 45 — 55 лет, третье по числу регистраций мест занимает поколение 15 — 25 лет. Большинство молодых людей выбрали трассу 5 км, тогда как более опытные участники предпочли дистанцию 50 км.

"В рамках Югорского лыжного марафона всегда удается объединять несколько поколений спортсменов. Мы видим больший интерес со стороны 35 — 45-летних — тех, кто несмотря на активную карьеру и семейную жизнь, понимают важность спорта для физического и ментального здоровья. Мы стремимся сделать марафон главным событием для лыжников со всей страны, доступным для спортсменов любого уровня — от новичков до профессионалов. Главное здесь — любовь к лыжному спорту и стремление стать частью яркого спортивного праздника", — подчеркнул старший вице-президент ВТБ Виктор Лукьянов.

Югорский лыжный марафон проводится в Ханты-Мансийске с 2013 г. правительством ХМАО-Югры, АУ "ЮграМегаСпорт", Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры, а с 2024 г. и банком ВТБ, который продолжил многолетнюю традицию банка "Открытие" по организации марафона (банки завершили процесс объединения под брендом ВТБ в 2024 г.). Регистрация участников возможна по ссылке.

В разные годы победителями гонки становились олимпийские чемпионы Александр Легков, Евгений Дементьев, Александр Большунов, Сергей Устюгов, Татьяна Сорина. В нем принимали участие такие титулованные спортсмены, как единственный в истории двукратный обладатель звания "Короля лыж" норвежец Петтер Нортуг, члены красной группы сборных России по лыжным гонкам и биатлону Алексей Червоткин, Евгений Белов, Юлия Ступак, Наталья Непряева, Никита Поршнев, Светлана Слепцова, Карим Халили и др.

Генеральный информационный партнер XII Югорского лыжного марафона — Спорт-Экспресс.

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