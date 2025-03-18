На подозреваемых в расправе на лисой в "Самарской Луке" составили протоколы

В отношении четырех молодых людей, в феврале этого года жестоко убивших лису на зимнике в нацпарке "Самарская Лука", составлены административные протоколы по статье 8.39 КоАП РФ ("Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях"). Об этом сообщили в группе в "Вконтакте" представители национального парка.

В публикации говорится, что нарушителям грозит штраф, а об иных мерах наказания будет известно позднее.

Напомним, в ночь с 13 на 14 февраля молодые люди жестоко убили лисицу, постоянно выходившую на зимник к проезжающим автомобилям. Это животное привыкло к людям, доверяло им, подходило за угощением и не боялось камер. Убили животное студент одного из тольяттинских вузов и его друзья.