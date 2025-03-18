На подозреваемых в расправе на лисой в "Самарской Луке" составили протоколы

В отношении четырех молодых людей, в феврале этого года жестоко убивших лису на зимнике в нацпарке "Самарская Лука", составлены административные протоколы по статье 8.39 КоАП РФ ("Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях"). Об этом сообщили в группе в "Вконтакте" представители национального парка.
В публикации говорится, что нарушителям грозит штраф, а об иных мерах наказания будет известно позднее.
Напомним, в ночь с 13 на 14 февраля молодые люди жестоко убили лисицу, постоянно выходившую на зимник к проезжающим автомобилям. Это животное привыкло к людям, доверяло им, подходило за угощением и не боялось камер. Убили животное студент одного из тольяттинских вузов и его друзья.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.