За избиение школьницы в Тольятти заведено уголовное дело

В соцсетях появилась информация об избиении несовершеннолетней в Тольятти: учащиеся школы избили девочку. Происходящее зафиксировано на видео.
По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).
В настоящее время установлены все участники конфликта, по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба ведомства.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы