За избиение школьницы в Тольятти заведено уголовное дело

В соцсетях появилась информация об избиении несовершеннолетней в Тольятти: учащиеся школы избили девочку. Происходящее зафиксировано на видео.

По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).

В настоящее время установлены все участники конфликта, по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба ведомства.