Тольяттинец перевел мошенникам 55 тыс. руб. в надежде купить коробку передач на свой автомобиль

В полицию обратился 48-летний житель Тольятти. Мужчина рассказал, что стал жертвой интернет-мошенников.

Пострадавший увидел в сети объявление о продаже коробки передач для автомобиля по доступной цене и решил приобрести для личного пользования. Тольяттинец связался через мессенджер с продавцом, который убедил в подлинности товара и требовал срочно внести предоплату.

После перевода суммы в размере 55 тыс. руб. через банковский перевод "по номеру телефона", злоумышленник перестал выходить на связь и спустя несколько часов потерпевший понял, что стал жертвой классической схемы мошенничества с предоплатой за товар.

Житель Самарской области обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.