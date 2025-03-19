Kokoc Group и Авито объявили о партнерстве в сфере маркетинга

Kokoc Group и Авито анонсировали сотрудничество, которое направлено на развитие комплексных решений для бизнеса. Синергия технологий Авито и экспертизы Kokoc Group в области аналитики, стратегического планирования и реализации рекламных кампаний позволяет клиентам группы получать еще более высокие бизнес-результаты.
Среди решений, которые доступны на платформе Kokoc Group, аналитика различных категорий бизнеса, аудит и разработка плана продвижения для опытных селлеров Авито и рекламной стратегии для брендов. Предложение включает решения как для малого бизнеса, так и для крупных игроков, например, застройщиков.
Также клиенты Kokoc Group могут подключить инструменты медийной рекламы на Авито для роста знания бренда. Алгоритмы искусственного интеллекта площадки оценивают интересы пользователей, и на базе полученных знаний показывают аудитории подходящую рекламу. Для продвижения и продажи новостроек на платформе Kokoc Group доступны инструменты Авито Недвижимости, которые позволяют привлекать максимально целевую аудиторию и улучшать бизнес-показатели кампаний.
"Партнерства — одна из главных составляющих рекламного рынка. Синергия технологических решений и экспертизы команд позволяет драйвить индустрию, предоставляя новые инструменты и совершенствуя уже зарекомендовавшие себя подходы. Уверен, что наше сотрудничество с Kokoc Group принесет клиентам группы не просто дополнительные места для показа рекламы, но и доступ к качественной аудитории и к одним из самых точных технологий в отрасли", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.
"Основная цель платформы Kokoc Group — предоставлять клиентам лучшие решения рынка, и партнерство с Авито стало важным шагом в реализации этой цели. Одно из фокусных направлений партнерства — развитие инструментария retail media. Авито демонстрирует гибкость и готовность к инновациям, что делает наше сотрудничество особенно ценным. Вместе мы раскрываем новые возможности для роста бизнеса и помогаем клиентам развиваться в условиях динамичного рынка", — комментирует Ольга Алексеева, директор по партнерствам Kokoc Group.
Последние комментарии
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Зачем слушать этих непонятных противников. Они явно не понимают, что городу и региону даст такое строительство. В других регионах днём с огнём ищут таких застройщиков и девелоперов. А у нас сам пришёл.