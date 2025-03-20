Самарский пенсионер попал под уголовное дело за патроны, которые хранил 40 лет "на всякий случай"

Полицейские Безенчукского района изъяли у сельского жителя 97 патронов, пригодных к использованию. Как пояснил ранее не судимый 68-летний местный житель, он хранил патроны с 1983 г. на всякий случай, хотя и знал, что это незаконно.
Согласно результатам экспертизы, селянин незаконно хранил патроны заводского производства, пригодные для стрельбы.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение боеприпасов). Полицейские продолжают устанавливать факты противоправной деятельности фигуранта.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы