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Преступления Происшествия

Самарский пенсионер попал под уголовное дело за патроны, которые хранил 40 лет "на всякий случай"

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Полицейские Безенчукского района изъяли у сельского жителя 97 патронов, пригодных к использованию. Как пояснил ранее не судимый 68-летний местный житель, он хранил патроны с 1983 г. на всякий случай, хотя и знал, что это незаконно.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Согласно результатам экспертизы, селянин незаконно хранил патроны заводского производства, пригодные для стрельбы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение боеприпасов). Полицейские продолжают устанавливать факты противоправной деятельности фигуранта.

 

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Весёлая семейка🙂

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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