Самарский пенсионер попал под уголовное дело за патроны, которые хранил 40 лет "на всякий случай"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Полицейские Безенчукского района изъяли у сельского жителя 97 патронов, пригодных к использованию. Как пояснил ранее не судимый 68-летний местный житель, он хранил патроны с 1983 г. на всякий случай, хотя и знал, что это незаконно.

Фото: ГУ МВД по Самарской области