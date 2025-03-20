Самарские полицейские разыскивают водителей, которые сбили пешеходов и скрылись

В Самаре полицейские проводят проверку по факту госпитализации 76-летней женщины с травмами, полученными в ДТП в Куйбышевском районе.

В 9:50 водитель, управляя автомобилем (седан темного цвета), напротив дома № 18 по ул. Фасадной не уступил дорогу и сбил пешехода, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Не оказав раненной женщине помощи, водитель скрылся с места ДТП.

Пешеход самостоятельно обратилась в больницу, где ей, после обследования, рекомендовано амбулаторное лечение.