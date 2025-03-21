В Нефтегорске мужчина избил приятеля за сломанную сушилку для белья и спрятанные кроссовки

В Нефтегорске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, причинившего тяжкий вред здоровью товарища. Причиной конфликта послужила давняя обида.

В больнице 39-летний уроженец с. Осиповка рассказал полицейским, что во время застолья у него с приятелем из-за давней обиды хозяина квартиры возник конфликт, который закончился, когда они обменялись ударами.

Решив, что больше не хочет общаться с другом, мужчина собрался уходить домой, но конфликт вспыхнул вновь и друг сильно избил его. Спустя несколько часов, он обратился в больницу.

42-летний безработный оппонент пояснил оперуполномоченным, что избил приятеля, вспомнив, что он когда-то давно сломал сушилку для белья. А когда они помирились, друг собрался уходить и зачем-то спрятал кроссовки хозяина. Негативные эмоции вспыхнули с новой силой, и он еще раз избил его руками и ногами.

Так мужчина стал фигурантом уголовного дела по ч.1 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". По изъятым следам и предметам назначены дактилоскопическая и биологическая экспертизы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.