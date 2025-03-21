16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре рабочий напал на 90-летнюю блокадницу Житель Самарской области "купил" у мошенников криптовалюту на 212 тыс. рублей В Отрадном задержан наркоман, у которого обнаружено 80 свертков метадона В Кошкинском районе пьяный рецидивист вскрыл чужую квартиру, спасая "бывшую" Сына Светланы Лады-Русь подозревают в создании нарколаборатории

Преступления Происшествия

В Нефтегорске мужчина избил приятеля за сломанную сушилку для белья и спрятанные кроссовки

НЕФТЕГОРСК. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 244
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Нефтегорске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, причинившего тяжкий вред здоровью товарища. Причиной конфликта послужила давняя обида.

В больнице 39-летний уроженец с. Осиповка рассказал полицейским, что во время застолья у него с приятелем из-за давней обиды хозяина квартиры возник конфликт, который закончился, когда они обменялись ударами.

Решив, что больше не хочет общаться с другом, мужчина собрался уходить домой, но конфликт вспыхнул вновь и друг сильно избил его. Спустя несколько часов, он обратился в больницу.

42-летний безработный оппонент пояснил оперуполномоченным, что избил приятеля, вспомнив, что он когда-то давно сломал сушилку для белья. А когда они помирились, друг собрался уходить и зачем-то спрятал кроссовки хозяина. Негативные эмоции вспыхнули с новой силой, и он еще раз избил его руками и ногами.

Так мужчина стал фигурантом уголовного дела по ч.1 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". По изъятым следам и предметам назначены дактилоскопическая и биологическая экспертизы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6