Авито: 11% самарцев готовы вложить более 100 тыс. рублей в начало дачного сезона

Почти каждый второй самарец в этом году из-за теплой зимы и ранней весны начнет подготовку к дачному сезону раньше, причем по бюджету 46% хотят уложиться в 20 тыс. рублей. Аналитики Авито решили узнать у жителей Самары о том, как дачники готовятся к наступлению сезона.

Выяснилось, что дачники планируют в этом году проводить ремонтные работы на участке, а треть опрошенных признались, что ремонтируют что-то на даче каждый год. А лидером самых популярных дачных работ стала забота об огороде.

Когда начинают готовиться

Готовиться к дачному сезону 12% начинают в марте. Однако 13% начинают подготовку еще раньше — в феврале. Чаще настолько заранее начинают готовиться женщины. Еще 27% опрошенных начинают готовиться в апреле — здесь уже преобладают мужчины.

Примечательно, что в этом году 43% опрошенных собираются готовиться к сезону раньше чем обычно. Из них 6% — намного раньше, чтобы не упустить выгодные предложения в период распродаж. Лишь 7% жителей Самары не проводят никаких специальных манипуляций заранее и приезжают на дачу уже в теплое время года.

Сколько потратят

При обустройстве дачного участка 46% опрошенных хотели бы уложиться в сумму до 20 000 рублей. 19% готовы потратить до 50 000 рублей, а больше этой суммы — 20%, из них каждый девятый (11%) готов потратить свыше 100 000 рублей. Среди респондентов, указавших точный бюджет, среднее значение составило 40 000 рублей. Для сравнения: в 2023 году 20% россиян закладывали бюджет в 10 000 рублей, а 36% — от 10 до 50 000 рублей. При этом вложить в дачу от 50 до 100 000 рублей готовы были лишь 17%.

Что касается работ, которые жители Самары планируют выполнить на своем участке в этом сезоне, чаще всего отмечали обработку почвы и подготовку к посадкам (49%), высадку новых растений и кустарников (43%), уборку и вывоз мусора (39%).

Также некоторые планируют делать ремонт в доме или других постройках на участке. 34% рассказали, что проводят ремонтные работы на даче каждый год — что-то строят или обновляют интерьер. 13% делают ремонт раз в 2–3 года, периодически что-то переделывают, чинят и добавляют новые элементы в обстановку.

При этом 4 из 10 опрошенных признались, что ощутимую часть времяпрепровождения на даче посвящают ремонту построек и обустройству участка. 73% в том числе занимаются огородом, 61% отдыхают с семьей и друзьями, 57% — устраивают пикники и барбекю. Также 37% ходят в баню, а 30% наблюдают за природой. В 2023 году саду и огороду время посвящали чуть меньше опрошенных — 70%. При этом было больше (69%) тех, кто занимался приготовлением еды — делал шашлыки, легкие закуски и заготовки. А вот ремонту и обустройству дома уделяли время почти столько же респондентов — 46%.