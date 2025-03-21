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Преступления Происшествия

Мошенники вымогают деньги у самарца за его нюдсы на сайте знакомств

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Житель Самарской области стал жертвой интернет-мошенников, воспользовавшись сайтом знакомств. После непродолжительного общения с девушкой, представлявшейся 18-летней на личной странице, молодой человек начал обмениваться фотографиями интимного содержания.

Спустя непродолжительное время переписка с новой знакомой прекратилась. И на контакт вышел неизвестный, который угрожал обнародовать личные данные и фотографии.

Местный житель, опасаясь за свою репутацию, перевел указанную сумму на банковскую карту, но злоумышленника это не остановило. Требования дополнительных переводов продолжились.

Мужчина обратился с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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