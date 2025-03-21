Мошенники вымогают деньги у самарца за его нюдсы на сайте знакомств

Житель Самарской области стал жертвой интернет-мошенников, воспользовавшись сайтом знакомств. После непродолжительного общения с девушкой, представлявшейся 18-летней на личной странице, молодой человек начал обмениваться фотографиями интимного содержания.

Спустя непродолжительное время переписка с новой знакомой прекратилась. И на контакт вышел неизвестный, который угрожал обнародовать личные данные и фотографии.

Местный житель, опасаясь за свою репутацию, перевел указанную сумму на банковскую карту, но злоумышленника это не остановило. Требования дополнительных переводов продолжились.

Мужчина обратился с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело.