Мошенники вымогают деньги у самарца за его нюдсы на сайте знакомств

Житель Самарской области стал жертвой интернет-мошенников, воспользовавшись сайтом знакомств. После непродолжительного общения с девушкой, представлявшейся 18-летней на личной странице, молодой человек начал обмениваться фотографиями интимного содержания.
Спустя непродолжительное время переписка с новой знакомой прекратилась. И на контакт вышел неизвестный, который угрожал обнародовать личные данные и фотографии.
Местный житель, опасаясь за свою репутацию, перевел указанную сумму на банковскую карту, но злоумышленника это не остановило. Требования дополнительных переводов продолжились.
Мужчина обратился с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы