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Происшествия

В Самаре оштрафовали владельца и капитана судна на воздушной подушке, столкнувшегося с другим судном

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Судовладелец и капитан судна на воздушной подушке "Хивус-6" привлечены к административной ответственности за столкновение с пассажирским судном Нептун-30", сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Напомним, 16 февраля в протоке Рождествено на р. Волга произошло столкновение двух судов на воздушных подушках: "Нептун-30" с пассажирами на борту и "Хивус".

Представители Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в свою очередь сообщали тогда, что судно "Нептун-30", следовало из Рождествено в Самару с 16 пассажирами на борту, а судно "Хивус", двигалось без пассажиров. Столкновение произошло примерно в 16:55. Каких-либо сведений о пострадавших в данном происшествии не поступало.

"Причиной происшествия, по данным прокуратуры, послужило нарушение правил движения и маневрирования судоводителем "Хивус-6", не имевшим права на осуществление данного вида деятельности", — пояснили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По материалам транспортной прокуратуры ГИМС привлекла лиц, допустивших нарушения, к административной ответственности по ч. 2  ст. 11.8 КоАП РФ (управление судном лицом, не имеющим права управления и передача управления судном такому лицу) с назначением наказаний в виде штрафов на сумму 20 тыс. рублей.

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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