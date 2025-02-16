На Волге у Самары столкнулись два судна на воздушной подушке

В воскресенье, 16 февраля, на Волге у Самары произошло ЧП с судами на воздушной подушке. Об этом сообщили в Центральном МСУТ СК РФ.
Около 16:00 вблизи речного порта Самары столкнулись "Нептун-30", следовавший из Рождествено в Самару с 16 пассажирами на борту, и судно "Хивус", который двигался без пассажиров.
По предварительным данным следователей, серьезных травм никто не получил.
"Следователи Центрального МСУТ СК России выехали на место происшествия и выясняют все обстоятельства и причины происшествия", — сообщили в Центральном МСУТ СК РФ.
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