На Волге у Самары столкнулись два судна на воздушной подушке

В воскресенье, 16 февраля, на Волге у Самары произошло ЧП с судами на воздушной подушке. Об этом сообщили в Центральном МСУТ СК РФ.

Около 16:00 вблизи речного порта Самары столкнулись "Нептун-30", следовавший из Рождествено в Самару с 16 пассажирами на борту, и судно "Хивус", который двигался без пассажиров.

По предварительным данным следователей, серьезных травм никто не получил.

"Следователи Центрального МСУТ СК России выехали на место происшествия и выясняют все обстоятельства и причины происшествия", — сообщили в Центральном МСУТ СК РФ.