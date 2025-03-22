Герой России Максим Девятов выступил на молодежном патриотическом форуме Знание.Герои в Новокуйбышевске

21 марта на площадке Новокуйбышевского нефтехимического техникума прошел молодежный патриотический форум. Участниками стали более 200 студентов и школьников Новокуйбышевска.

В преддверии 80-летия Великой Победы форум Знание.Герои Российского общества "Знание" стал важным событием, призванным напомнить о мужестве, стойкости и единстве народа в борьбе за свободу и мир.

Напомним, 2025 г. объявлен в России президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. Это год, когда вся страна вспоминает не только героев прошлого, но и чествует современных защитников Родины, продолжающих традиции мужества и самоотверженности.

Форум открыла панельная дискуссия "СВОи герои: кто сейчас защищает нашу страну". Лектор Российского общества "Знание", Герой России Максим Девятов поделился своим жизненным и боевым опытом, рассказал о качествах, которые пригодились ему при выполнении поставленных задач.

"Героизм и мужество присущи каждому человеку — и мужчинам, и женщинам. Мужество проявляется в том, что свой страх человек использует не как ограничение, а как силу, чтобы двигаться вперед. Героизм же заключается в том, что ты ставишь интересы и жизнь других людей, превыше своих, готовности пойти на жертву, ради благополучия других. Например, любая мать, защищая своего ребенка в экстренной ситуации, проявляет мужество. Главная сила заключается в том, чтобы не игнорировать, не остаться непричастным к сложной ситуации другого человека", — поделился Максим Девятов.

Волонтер СВО, журналист, автор спецрепортажей из зоны СВО, лектор Общества "Знание" Екатерина Лесная поделилась впечатлениями от своей первой гуманитарной поездки в зону СВО, куда она с друзьями-певчими храма святителя Спиридона Тримифунтского направились в полном неведении о том, что их ждет. Она рассказала, что во время поездки их команда встретила много искренних и смелых людей. Этот опыт, атмосфера произвели на них сильное впечатление, теперь ребята готовятся к новой поездке.

В своих сюжетах из зоны СВО она поднимаем сложные темы о потерях и страхах: как меняются люди на войне, как пережить потерю друга, можно ли привыкнуть к душевной боли, в чем сила русского солдата.

Особенно спикер отметила, что выжить бойцам помогают вера и детские письма. Как сказал, Максим Девятов — в детских письмах есть капелька любви. Екатерина Лесная создала сюжет о том, как мужественные солдаты с теплотой читают письма, написанные неровным почерком, где простыми словами от души выражены одновременно просьбы и пожелания солдату: побеждай, оставайся живым, возвращайся домой.

Лекцию-концерт "Роль творчества в зоне СВО" и творческую сессию "Фронтовые песни и их значение для бойцов СВО" провел руководитель военно-патриотических проектов АНО "Офицеры Самарской области", волонтер, поэт, исполнитель песен, лектор Российского общества "Знание" Михаил Чудаков. Вместе с артистом-волонтером участники форума исполнили знакомые песни военных лет, услышали и новые тексты, сюжеты которых спикер черпает из поездок в зону СВО.

Кроме того, на площадке форума прошли интерактивная лекция "Современное военное оружие", мастер-классы по плетению маскировочных сетей, изготовлению окопных свечей, сублимированного питания, сухого душа, оказанию первой помощи, сборке-разборке оружия.