Герой России Максим Девятов выступил на молодежном патриотическом форуме Знание.Герои в Новокуйбышевске

21 марта на площадке Новокуйбышевского нефтехимического техникума прошел молодежный патриотический форум. Участниками стали более 200 студентов и школьников Новокуйбышевска.
В преддверии 80-летия Великой Победы форум Знание.Герои Российского общества "Знание" стал важным событием, призванным напомнить о мужестве, стойкости и единстве народа в борьбе за свободу и мир.
Напомним, 2025 г. объявлен в России президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. Это год, когда вся страна вспоминает не только героев прошлого, но и чествует современных защитников Родины, продолжающих традиции мужества и самоотверженности.
Форум открыла панельная дискуссия "СВОи герои: кто сейчас защищает нашу страну". Лектор Российского общества "Знание", Герой России Максим Девятов поделился своим жизненным и боевым опытом, рассказал о качествах, которые пригодились ему при выполнении поставленных задач.
"Героизм и мужество присущи каждому человеку — и мужчинам, и женщинам. Мужество проявляется в том, что свой страх человек использует не как ограничение, а как силу, чтобы двигаться вперед. Героизм же заключается в том, что ты ставишь интересы и жизнь других людей, превыше своих, готовности пойти на жертву, ради благополучия других. Например, любая мать, защищая своего ребенка в экстренной ситуации, проявляет мужество. Главная сила заключается в том, чтобы не игнорировать, не остаться непричастным к сложной ситуации другого человека", — поделился Максим Девятов.
Волонтер СВО, журналист, автор спецрепортажей из зоны СВО, лектор Общества "Знание" Екатерина Лесная поделилась впечатлениями от своей первой гуманитарной поездки в зону СВО, куда она с друзьями-певчими храма святителя Спиридона Тримифунтского направились в полном неведении о том, что их ждет. Она рассказала, что во время поездки их команда встретила много искренних и смелых людей. Этот опыт, атмосфера произвели на них сильное впечатление, теперь ребята готовятся к новой поездке.
В своих сюжетах из зоны СВО она поднимаем сложные темы о потерях и страхах: как меняются люди на войне, как пережить потерю друга, можно ли привыкнуть к душевной боли, в чем сила русского солдата.
Особенно спикер отметила, что выжить бойцам помогают вера и детские письма. Как сказал, Максим Девятов — в детских письмах есть капелька любви. Екатерина Лесная создала сюжет о том, как мужественные солдаты с теплотой читают письма, написанные неровным почерком, где простыми словами от души выражены одновременно просьбы и пожелания солдату: побеждай, оставайся живым, возвращайся домой.
Лекцию-концерт "Роль творчества в зоне СВО" и творческую сессию "Фронтовые песни и их значение для бойцов СВО" провел руководитель военно-патриотических проектов АНО "Офицеры Самарской области", волонтер, поэт, исполнитель песен, лектор Российского общества "Знание" Михаил Чудаков. Вместе с артистом-волонтером участники форума исполнили знакомые песни военных лет, услышали и новые тексты, сюжеты которых спикер черпает из поездок в зону СВО.
Кроме того, на площадке форума прошли интерактивная лекция "Современное военное оружие", мастер-классы по плетению маскировочных сетей, изготовлению окопных свечей, сублимированного питания, сухого душа, оказанию первой помощи, сборке-разборке оружия.
Последние комментарии
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???