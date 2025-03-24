Экс-полицейский из Самары за покровительство продавцу "табачки" получил 4,5 года тюрьмы и 750 тыс. руб. штрафа

Заместитель начальника отдела полиции по Самарскому району УМВД России по Самаре, причастный к получению взятки, выслушал приговор.

Напомним, бывший полицейский неоднократно получал от жителя Самары взятки за общее покровительство в распространении безакцизной табачной продукции, а также за отказ от проведения внеплановых проверок его магазина и возможного привлечения к административной и уголовной ответственности.

Решением Самарского районного суда он признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года со штрафом в размере 750 тыс. руб. и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года.

12 марта в результате рассмотрения апелляционной жалобы решением Самарского областного суда приговор первой инстанции оставлен без изменения и вступил в законную силу, сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.