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Суды Происшествия

Бывший полицейский из Самары не смог оспорить приговор за покровительство продавцу "табачки"

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 12 марта, в апелляционном порядке Самарский областной суд пересмотрел приговор, вынесенный бывшему замначальника отдела полиции по Самарскому району У МВД России по Самаре Алексею Абрамову. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в суде.

С 10 января по 4 апреля 2024 г. Абрамов получил от индивидуального предпринимателя Н., торгующего табачными изделиями, 150 тыс. рублей. За эти деньги полицейский должен был предупреждать бизнесмена о предстоящих проверках и помогать избежать административной и уголовной ответственности, если обнаружатся нарушения.

4 апреля 2024 г. Абрамов задержали при получении очередного ежемесячного платежа — 50 тыс. рублей.

Самарский районный суд 11 ноября 2024 г. назначил экс-полицейскому четыре с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. Также его оштрафовали на 750 тыс. руб. и на три года запретили занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Позже все стороны процесса решили попытаться оспорить дело в апелляции. Так, осужденный и его защитник просили переквалифицировать статью обвинения на ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество"), назначить штраф и на основании ч. 5 ст. 72 УК РФ освободить от наказания.

12 марта судебная коллегия по уголовным делам Самарского областного суда все же нашла основания для изменения приговора. В итоге Абрамова лишили специального звания "подполковник полиции". Теперь приговор считается вступившим в законную силу, у сторон есть право обжаловать вынесенные судебные акты в судах вышестоящих инстанций.

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