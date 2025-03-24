В Самаре разыскивают водителя "семерки", который сбил девушку и скрылся

В понедельник, 24 марта, неизвестный водитель, управляя предположительно ВАЗ-2107, возле дома 15Б по Московскому шоссе допустил наезд на 22-летнюю девушку.

Пешеходу оказывают медицинскую помощь, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники полиции осуществляют комплекс мероприятий, направленных на розыск нарушителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождений водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию по тел. 921 91 21 или 102 или в ближайший отдел полиции.