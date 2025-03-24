В Самаре разыскивают водителя "семерки", который сбил девушку и скрылся

В понедельник, 24 марта, неизвестный водитель, управляя предположительно ВАЗ-2107, возле дома 15Б по Московскому шоссе допустил наезд на 22-летнюю девушку.
Пешеходу оказывают медицинскую помощь, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Сотрудники полиции осуществляют комплекс мероприятий, направленных на розыск нарушителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.
Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождений водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию по тел. 921 91 21 или 102 или в ближайший отдел полиции.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!