Количество преступлений в Самарской области в 2024 году выросло на 2%

В 2024 г. на территории Самарской области официально было зарегистрировано 48574 преступления, что на 2,1% больше, чем годом ранее. Такие данные приведены в отчете о деятельности ГУ МВД РФ по региону за прошлый год.
Отмечается, что уровень преступности в Самарской области оказался в среднем выше, чем по России — 155,3 преступления на 10 тыс. населения, в то время как по России — 130,7.
Топ-3 совершенных противоправных действий в 2024 г. выглядит следующим образом: имущественные посягательства (кражи, грабежи, разбои, мошенничества) — 46,2%; незаконный оборот наркотиков — 9,5%; преступления в сфере экономики — 5,5%.
По данным полиции, за прошлый год было расследовано 23141 преступление, а нераскрытыми остались 23147.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы