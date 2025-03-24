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Преступления Происшествия

Количество преступлений в Самарской области в 2024 году выросло на 2%

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2024 г. на территории Самарской области официально было зарегистрировано 48574 преступления, что на 2,1% больше, чем годом ранее. Такие данные приведены в отчете о деятельности ГУ МВД РФ по региону за прошлый год.

Отмечается, что уровень преступности в Самарской области оказался в среднем выше, чем по России — 155,3 преступления на 10 тыс. населения, в то время как по России — 130,7.

Топ-3 совершенных противоправных действий в 2024 г. выглядит следующим образом: имущественные посягательства (кражи, грабежи, разбои, мошенничества) — 46,2%; незаконный оборот наркотиков — 9,5%; преступления в сфере экономики — 5,5%.

По данным полиции, за прошлый год было расследовано 23141 преступление, а нераскрытыми остались 23147.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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