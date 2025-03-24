Количество преступлений в Самарской области в 2024 году выросло на 2%

В 2024 г. на территории Самарской области официально было зарегистрировано 48574 преступления, что на 2,1% больше, чем годом ранее. Такие данные приведены в отчете о деятельности ГУ МВД РФ по региону за прошлый год.

Отмечается, что уровень преступности в Самарской области оказался в среднем выше, чем по России — 155,3 преступления на 10 тыс. населения, в то время как по России — 130,7.

Топ-3 совершенных противоправных действий в 2024 г. выглядит следующим образом: имущественные посягательства (кражи, грабежи, разбои, мошенничества) — 46,2%; незаконный оборот наркотиков — 9,5%; преступления в сфере экономики — 5,5%.

По данным полиции, за прошлый год было расследовано 23141 преступление, а нераскрытыми остались 23147.