В ДТП на трассе М-5 под Самарой пострадал один человек

В понедельник, 24 марта, в 10:05 на 1029 км трассы М-5 в Красноярском районе произошло попутное столкновение легковых автомобилей Volkswagen Tiguan и Lada Vesta, при котором пострадал человек, об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"

В учреждении уточнили, что после сообщения о ДТП на место происшествия сразу были направлены четыре спасателя, а также вызваны бригада "скорой помощи" и сотрудники Госавтоинспекции.

В ходе аварийно-спасательных работ была отключена АКБ, стабилизировано транспортное средство и эвакуирован пострадавший.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.