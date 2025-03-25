В Самаре виновница тройного ДТП госпитализирована

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В понедельник, 24 марта, в 12:05 45-летняя женщина на Geely Coolray на Волжском проспекте в Самаре напротив дома № 33 не выбрала безопасную дистанцию и допустила столкновение с автомобилем Škoda Kodiaq.

Фото: ГУ МВД по Самарской области