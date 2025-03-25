Жители Самарской области продолжают получать бесплатную юридическую помощь

Более 5,5 тыс. жителей Самарской области получили бесплатную юридическую помощь в 2024 году. Среди получателей этого вида помощи — ветераны Великой Отечественной войны, дети-сироты, инвалиды, усыновители и некоторые другие категории граждан. Еще бесплатную юридическую помощь получили 70 участников специальной военной операции и 485 членов семей участников СВО.

Сейчас бесплатную юридическую помощь можно получить в Госюрбюро в Самаре и в тринадцати его структурных подразделениях (два в г. о.Тольятти, г. о.Сызрань, г. о.Новокуйбышевск, г. о.Жигулёвск, г. о.Отрадный, с. Сергиевск, с. Богатое, п. г. т.Безенчук, с. Красноармейское, г. о.Похвистнево, с. Хворостянка, с. Большая Глушица). Планируется открытие структурных подразделений в с. Клявлино, с. Кинель-Черкассы, г. Нефтегорск. Сотрудники Госюрбюро выезжают во все муниципальные района и города региона. Благодаря выездным консультациям бесплатная юридическая помощь доступна для всех жителей Самарской области.

В 2024 г. к государственной системе бесплатной юридической помощи присоединились нотариусы Самарской области. Нотариусы в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в Самарской области исходя из своих полномочий удостоверяют доверенности на представление государственными юридическими бюро и адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной юридической помощи в Самарской области, интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о нотариате.

По информации Госюрбюро тематика обращений различна. Так, почти 1 тыс. обращений связана с заключением, изменением, расторжением, признанием недействительными сделок с недвижимым имуществом и государственной регистрацией прав на него. Более 1,5 тыс. обращений — защита прав потребителей. Было почти 500 обращений по поводу установления и оспаривания отцовства (материнства), взыскания алиментов.

"В соответствии со ст. 48 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. При этом особо указывается, что в случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно", — пояснил Алексей Жарков, руководитель департамента правового и кадрового обеспечения министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Узнать более подробную информацию, адреса и графики работы можно на сайте Государственного юридического бюро по Самарской области.