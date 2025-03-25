Жители Самарской области продолжают получать бесплатную юридическую помощь

Более 5,5 тыс. жителей Самарской области получили бесплатную юридическую помощь в 2024 году. Среди получателей этого вида помощи — ветераны Великой Отечественной войны, дети-сироты, инвалиды, усыновители и некоторые другие категории граждан. Еще бесплатную юридическую помощь получили 70 участников специальной военной операции и 485 членов семей участников СВО.
Сейчас бесплатную юридическую помощь можно получить в Госюрбюро в Самаре и в тринадцати его структурных подразделениях (два в г. о.Тольятти, г. о.Сызрань, г. о.Новокуйбышевск, г. о.Жигулёвск, г. о.Отрадный, с. Сергиевск, с. Богатое, п. г. т.Безенчук, с. Красноармейское, г. о.Похвистнево, с. Хворостянка, с. Большая Глушица). Планируется открытие структурных подразделений в с. Клявлино, с. Кинель-Черкассы, г. Нефтегорск. Сотрудники Госюрбюро выезжают во все муниципальные района и города региона. Благодаря выездным консультациям бесплатная юридическая помощь доступна для всех жителей Самарской области.
В 2024 г. к государственной системе бесплатной юридической помощи присоединились нотариусы Самарской области. Нотариусы в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в Самарской области исходя из своих полномочий удостоверяют доверенности на представление государственными юридическими бюро и адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной юридической помощи в Самарской области, интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о нотариате.
По информации Госюрбюро тематика обращений различна. Так, почти 1 тыс. обращений связана с заключением, изменением, расторжением, признанием недействительными сделок с недвижимым имуществом и государственной регистрацией прав на него. Более 1,5 тыс. обращений — защита прав потребителей. Было почти 500 обращений по поводу установления и оспаривания отцовства (материнства), взыскания алиментов.
"В соответствии со ст. 48 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. При этом особо указывается, что в случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно", — пояснил Алексей Жарков, руководитель департамента правового и кадрового обеспечения министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.
Узнать более подробную информацию, адреса и графики работы можно на сайте Государственного юридического бюро по Самарской области.
Последние комментарии
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???