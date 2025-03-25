В день матча между "Крыльями Советов" и "Локомотивом" для болельщиков организуют бесплатный транспорт

В Самаре 28 марта, в день матча между "Крыльями Советов" и "Локомотивом", организуют бесплатный транспорт для болельщиков, сообщает городской департамент транспорта.
Шаттлы будут ходить каждые 20 минут с 17:00 до 18:20 по двум маршрутам:
- первый: Октябрьская набережная — Постников овраг — завод им. Тарасова — Барбошина поляна — агропарк;
- второй: площадь им. Кирова — Ставропольская — Стара-Загора — Московское шоссе — агропарк.
Игра начнется в 19:30.
Последние комментарии
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???