Владелец базы отдыха в "Самарской Луке" предлагает снести постройки

Владелец базы отдыха "Малыш" - ООО "Авиационные технологии" - намерен заключить мировое соглашение по иску прокуратуры Самарской области, требующей освободить правый берег Волги от частной собственности.
Напомним, ранее надзорное ведомство обнаружило незаконный захват участка в национальном парке "Самарская Лука". На площади более 40 тыс. кв. м функционирует база отдыха "Малыш": 43 летних домика и 11 хозпостроек. У фирмы нет заключенного договора аренды ни с ФГБУ "Национальный парк "Самарская Лука", ни с собственником в лице Росимущества, арендную плату также никто не вносил.
Прокуратура в арбитражном суде потребовала освободить территорию от построек и передать ее часть в собственность государства. Кроме того, ТУ Росимущества по Самарской области взыскивает сумму неосновательного обогащения по арендной плате.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что "Авиационные технологии" сначала предлагали Росимуществу выкуп построек базы отдыха, затем безвозмездную передачу. Сейчас компания заявилась на демонтаж за свой счет в рамках мирового соглашения.
По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Авиационные технологии" принадлежит Ирине Камышниковой (75%) и Дмитрию Камышникову (25%). Последний является сыном Вадима Камышникова, который в 2000-х возглавлял ОАО "Агрегат", аффилированное Алексею Леушкину. Сын также работал в должности гендиректора завода непродолжительное время и был в числе акционеров общества.
Последние комментарии
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???