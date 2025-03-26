Владелец базы отдыха в "Самарской Луке" предлагает снести постройки

Владелец базы отдыха "Малыш" - ООО "Авиационные технологии" - намерен заключить мировое соглашение по иску прокуратуры Самарской области, требующей освободить правый берег Волги от частной собственности.

Напомним, ранее надзорное ведомство обнаружило незаконный захват участка в национальном парке "Самарская Лука". На площади более 40 тыс. кв. м функционирует база отдыха "Малыш": 43 летних домика и 11 хозпостроек. У фирмы нет заключенного договора аренды ни с ФГБУ "Национальный парк "Самарская Лука", ни с собственником в лице Росимущества, арендную плату также никто не вносил.

Прокуратура в арбитражном суде потребовала освободить территорию от построек и передать ее часть в собственность государства. Кроме того, ТУ Росимущества по Самарской области взыскивает сумму неосновательного обогащения по арендной плате.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что "Авиационные технологии" сначала предлагали Росимуществу выкуп построек базы отдыха, затем безвозмездную передачу. Сейчас компания заявилась на демонтаж за свой счет в рамках мирового соглашения.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Авиационные технологии" принадлежит Ирине Камышниковой (75%) и Дмитрию Камышникову (25%). Последний является сыном Вадима Камышникова, который в 2000-х возглавлял ОАО "Агрегат", аффилированное Алексею Леушкину. Сын также работал в должности гендиректора завода непродолжительное время и был в числе акционеров общества.