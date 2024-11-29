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Происшествия

Прокуратура: самарская фирма незаконно захватила участок в нацпарке

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области принял заявление прокуратуры о незаконно попавшем в частную собственность участке на территории национального парка. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Фото: Прокуратура Самарской области

Ранее надзорное ведомство обнаружило, что ООО "Авиационные технологии" незаконно заняло участок в национальном парке "Самарская Лука". На площади более 40 тыс. кв. м функционирует база отдыха "Малыш" с 43 летними домиками и 11 хозяйственными постройками. У фирмы не было заключенного договора аренды ни с ФГБУ "Национальный парк "Самарская Лука", ни с собственником в лице Росимущества, аренду также никто не вносил.

Теперь прокуратура требует изъять из незаконного владения часть участка площадью 4 гектара, убрать постройки и привести в состояние, соответствующее целевому назначению — рекреационная зона. Помимо этого, с предприятия требуют взыскать сумму неосновательного обогащения за три года — 726 тыс. рублей.

Арбитражный суд принял обеспечительные меры в отношении спорного участка и расположенных на нем объектов.

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