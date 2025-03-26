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Суды Происшествия

Замначальника госпиталя МВД в Самаре предстала перед судом

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре перед судом предстала замначальника госпиталя ФКУЗ "МСЧ МВД России" Марианна Ильченко. Согласно информации сайта суда Самарского района Самары, ей вменили четыре эпизода получения взяток, три случая мелкого взяточничества и четыре случая превышения должностных полномочий. Также по информации сайта суда, Ильченко защищают два адвоката — Дмитрий Курмаев и Нина Нещадимова.

Напомним, органами предварительного следствия наложен арест на имущество обвиняемой на сумму свыше 13 млн рублей.

"По версии следствия, в период с марта 2022 г. по октябрь 2023 г. бывший заместитель начальника госпиталя — врач госпиталя федерального казенного учреждения здравоохранения "МСЧ МВД России по Самарской области " через посредника получила взятки на сумму более 130 тыс. руб. за ускорение прохождения кандидатами на должности и действующими сотрудниками МЧС и МВД комиссии вне очереди, а также за организацию изготовления фиктивных медицинских документов", — поясняли ранее в прокуратуре Самарской области.

Журналист Волга Ньюс связался с одним из адвокатов Ильченко, Дмитрием Курмаевым, чтоб уточнить, признала ли Ильченко вину. Но защитник отказался комментировать это дело совсем, пояснив лишь, что "ситуация непростая".

На сайте ГУ МВД по Самарской области сохранилась публикация с упоминанием Ильченко: "Марианна Юрьевна пришла на работу в ведомственную медицину в 2006 году, после окончания Самарского государственного медицинского университета, по совету своей тёти, работавшей медсестрой. Аттестовалась и начала службу с должности врача функциональной диагностики в межобластной соматической больнице. В то время появилась новая аппаратура, было интересно изучать и осваивать. Затем М. Ю. Ильченко была назначена начальником лечебно-диагностического отделения госпиталя МСЧ, в нынешней должности с 2014 года".

Известно, что оперативной разработкой занималась ФСБ.

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