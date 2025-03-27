АвтоВАЗ назвал фейком обращение к президенту не пускать Renault в Россию

Главный редактор газеты "Вести профсоюза" Татьяна Чайкун опровергла новость об обращении предприятия к президенту, о котором ранее писали в СМИ.

"В интернете появилось фото якобы выпуска газеты "Вести профсоюза" Первичной профсоюзной организации АО "АвтоВАЗ" АСМ РФ, который датирован завтрашним числом — 28 марта. На фотографии — часть первой полосы с заметкой про возвращение Renault в Россию. Фотография, конечно же, сфальсифицирована, при чем очень низкосортным образом. Мартовский номер газеты еще в процессе верстки и выйдет в печать только 31 марта. И, конечно, подобного материала к печати не предполагается", - сообщила главред на официальной странице профсоюза в соцсети.

За основу сфальсифицированной фотографии была взята первая полоса февральского номера, верхняя часть которой и была смонтирована мошенниками.