АвтоВАЗ назвал фейком обращение к президенту не пускать Renault в Россию

Главный редактор газеты "Вести профсоюза" Татьяна Чайкун опровергла новость об обращении предприятия к президенту, о котором ранее писали в СМИ.
"В интернете появилось фото якобы выпуска газеты "Вести профсоюза" Первичной профсоюзной организации АО "АвтоВАЗ" АСМ РФ, который датирован завтрашним числом — 28 марта. На фотографии — часть первой полосы с заметкой про возвращение Renault в Россию. Фотография, конечно же, сфальсифицирована, при чем очень низкосортным образом. Мартовский номер газеты еще в процессе верстки и выйдет в печать только 31 марта. И, конечно, подобного материала к печати не предполагается", - сообщила главред на официальной странице профсоюза в соцсети.
За основу сфальсифицированной фотографии была взята первая полоса февральского номера, верхняя часть которой и была смонтирована мошенниками.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.