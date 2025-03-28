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Суды Происшествия

Водитель Mercedes получил срок за смерть пассажира в пьяном ДТП

ТОЛЬЯТТИ. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти суд признал 51-летнего мужчину виновным в нарушение правил дорожного движения, совершенном в состоянии опьянения и повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В ходе судебного разбирательства установлено, что 10 августа 2024 г. житель Сызранского района за рулем Mercedes-Benz CLS 350 въехал в световую опору на ул. Маршала Жукова в Тольятти. В результате скончался его знакомый, находившийся на пассажирском сидении.

Прокурор представил суду доказательства того, что подсудимый в момент дорожно-транспортного происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения.

Суд с учетом позиции прокурора назначил мужчине пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением права управления транспортными средствами на два года. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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