Приговор ректору СГАУ отменен

Уголовное дело ректора Самарского государственного аграрного университета Сергея Машкова будет рассмотрено заново. 28 марта Шестой кассационный суд общей юрисдикции отправил его в Самарский областной суд на новое рассмотрение.
Напомним, по версии следствия, в мае 2019 г. Сергей Машков, будучи еще деканом инженерного факультета, потребовал от посредника плату за выставление зачетов и экзаменов одному из студентов. После проставления оценок он получил от посредника на банковскую карту 21 тыс. рублей.
В мае 2024 г. приговором Кинельского районного суда Машков был признан виновным в превышении должностных полномочий и приговорен к штрафу 5 тыс. рублей. 23 сентября апелляционная инстанция рассмотрела ужесточила наказание, увеличив сумму штрафа до 50 тыс. рублей.
Адвокат Машкова подал кассационную жалобу.
"Изучив материалы уголовного дела и доводы кассационной жалобы, выслушав участников процесса, кассационный суд принял решение об отмене апелляционного постановления и направлении уголовного дела в Самарский областной суд на новое рассмотрение, поскольку выводы суда апелляционной инстанции относительно доводов, представленных стороной защиты, носят противоречивый характер, а часть из них, имеющих значение для правильного установления фактических обстоятельств и юридической квалификации содеянного, не получили какой-либо оценки со стороны суда второй инстанции", - сообщается на сайте Шестого кассационного суда.
Последние комментарии
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