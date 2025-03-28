Приговор ректору СГАУ отменен

Уголовное дело ректора Самарского государственного аграрного университета Сергея Машкова будет рассмотрено заново. 28 марта Шестой кассационный суд общей юрисдикции отправил его в Самарский областной суд на новое рассмотрение.

Напомним, по версии следствия, в мае 2019 г. Сергей Машков, будучи еще деканом инженерного факультета, потребовал от посредника плату за выставление зачетов и экзаменов одному из студентов. После проставления оценок он получил от посредника на банковскую карту 21 тыс. рублей.

В мае 2024 г. приговором Кинельского районного суда Машков был признан виновным в превышении должностных полномочий и приговорен к штрафу 5 тыс. рублей. 23 сентября апелляционная инстанция рассмотрела ужесточила наказание, увеличив сумму штрафа до 50 тыс. рублей.

Адвокат Машкова подал кассационную жалобу.

"Изучив материалы уголовного дела и доводы кассационной жалобы, выслушав участников процесса, кассационный суд принял решение об отмене апелляционного постановления и направлении уголовного дела в Самарский областной суд на новое рассмотрение, поскольку выводы суда апелляционной инстанции относительно доводов, представленных стороной защиты, носят противоречивый характер, а часть из них, имеющих значение для правильного установления фактических обстоятельств и юридической квалификации содеянного, не получили какой-либо оценки со стороны суда второй инстанции", - сообщается на сайте Шестого кассационного суда.