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Преступления Происшествия

Менеджер банка из Самары стала жертвой мошенника при покупке телефона

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Самары обратилась 20-летняя местная жительница с заявлением о хищении 42 тыс. руб. при помощи мошеннической схемы. 

Менеджер банка решила приобрести новый телефон через популярный сервис объявлений. На сайте она нашла подходящее предложение и связалась с продавцом: тот подробно ответил на все вопросы, создав впечатление надежного собеседника. Когда злоумышленник попросил перевести всю сумму на банковский счет перед встречей, якобы из-за острой необходимости в деньгах, девушка не заподозрила подвоха.

Спустя несколько часов, приехав по указанному адресу, девушка обнаружила, что телефон "продавца" недоступен и поняла, что попалась в ловушку афериста, после чего обратилась в полицию.

С ее слов, она хорошо осведомлена о различных схемах дистанционного мошенничества и сама неоднократно предостерегала клиентов финансового учреждения, при совершении ими подозрительных операций, но не думала, что при покупке телефона сама столкнется с мошенничеством.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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