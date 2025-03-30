Мужчина и ребенок пострадали в ДТП на ул. Сергея Лазо в Самаре

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 29 марта, в Самаре в 19:30 21-летний водитель Hyundai Creta на ул. Сергея Лазо напротив дома 21 не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди автомобилем ВАЗ-2114, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области