Депутата сельского поселения Дубовый Умет отправили под домашний арест

Волжский районный суд Самарской области рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения гендиректору МУСПП "Первомайский" и депутату Собрания представителей сельского поселения Дубовый Умет Алексею Лудцева. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, депутата задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, с 2016 по 2024 г. он, являясь гендиректором МУП "Первомайский" не имея на то полномочий, издавал приказы о начислении себе премий. Всего чиновник получил более 4 млн. рублей.

Суд в итоге пришел к выводу, что нет оснований отправлять Лудцева под стражу. Ему избрали домашний ареста по 26 мая включительно.

В Волжском районном суде уточнили, что постановление в законную силу не вступило.