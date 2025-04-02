Проверкой нелегального хостела для мигрантов в Самаре заинтересовался глава СК РФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки из-за нелегального хостела для мигрантов в Самаре, сообщает Информационный центр ведомства.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в многоквартирном доме ул. Подшипниковой/Артиллерийской в Самаре проведена перепланировка помещений первого этажа и подвала, после чего там незаконно организован хостел для иностранцев. Ввиду повышенной нагрузки на инженерные сети в квартиры граждан прекратилась подача водоснабжения. Отмечается, что общежитие не зарегистрировано как юридическое лицо, оплата услуг в нем осуществляется наличными денежными средствами либо переводами на банковские карты частных лиц.
В СУ СК России по Самарской области по данному факту организована процессуальная проверка.
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении, — заявили в Информцентре СК РФ. — Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства".
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.