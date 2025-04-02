Проверкой нелегального хостела для мигрантов в Самаре заинтересовался глава СК РФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки из-за нелегального хостела для мигрантов в Самаре, сообщает Информационный центр ведомства.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в многоквартирном доме ул. Подшипниковой/Артиллерийской в Самаре проведена перепланировка помещений первого этажа и подвала, после чего там незаконно организован хостел для иностранцев. Ввиду повышенной нагрузки на инженерные сети в квартиры граждан прекратилась подача водоснабжения. Отмечается, что общежитие не зарегистрировано как юридическое лицо, оплата услуг в нем осуществляется наличными денежными средствами либо переводами на банковские карты частных лиц.

В СУ СК России по Самарской области по данному факту организована процессуальная проверка.

"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении, — заявили в Информцентре СК РФ. — Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства".